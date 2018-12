SERRADIFALCO. La Giunta ha dato il suo parere favorevole per il riconoscimento della cittadinanza onoraria di Serradifalco al Sindaco di Riace, Domenico Lucano (nella foto). Dunque è stata accolta, almeno dalla Giunta, la proposta del Movimento politico della “Strata Nova di attribuire a Domenico Lucano la cittadinanza onoraria. Nella delibera, il sindaco ha spiegato: <La vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Sindaco di Riace è stata letta come atto politico in un contesto anch’esso politico che vuol stravolgere il sistema di accoglienza italiano, facendo forza e leva sulla crisi che l’Italia sta vivendo; la Rete delle “Città in Comune” ha espresso ed ha invitato ad esprimere, “Solidarietà e fiducia piena a Mimmo Lucano, Sindaco di Riace, ed ammirazione per l’esperienza Riace, sistema di accoglienza studiato nel mondo che ha contribuito a rimettere al centro del dibattito sul tema migranti la centralità della Persona e della dignità umana”; è necessario, però, ribadire con forza il dovere di rispettare le leggi e quindi di manifestare massima fiducia per il lavoro della Magistratura che dovrà accertare la posizione di Lucano per i reati contestati; esula dall’interesse dell’Amministrazione esprimere giudizi o pareri sulla vicenda giudiziaria, ma il clamore suscitato dalla stessa invita tutti a riflettere, senza accostamenti a colori politici, sul significato che si vuole dare all’accoglienza e all’integrazione; Domenico Lucano è il simbolo dell’accoglienza, non solo per il modello Riace, ma per il significato che ha dato all’accoglienza stessa, sostanziandola come integrazione, unione delle persone per condividere, per migliorarsi, per andare insieme avanti, portandosi oltre la differenza del luogo da dove si proviene>. La parola passa ora prima agli uffici ai quali la Giunta ha dato mandato di avviare l’iter e poi al commissario regionale con i poteri del consiglio comunale al quale spetta eventualmente l’ultima parola in questa vicenda.