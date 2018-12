SERRADIFALCO. Quest’anno il tradizionale concerto natalizio dell’Arma dei Carabinieri che annualmente si svolge nell’Auditorium del Parco della Musica a Roma è stato dedicato alla memoria del serradifalchese Andrea Maida, luogotenente primo clarinetto dell’Orchestra dell’Arma dei Carabinieri morto tragicamente lo scorso 4 dicembre per essere stato investito da un automobilista lungo la via Salaria mentre era in bicicletta. I familiari sono stati invitati a Roma ad assistere al concerto e nell’occasione l’Arma dei Carabinieri ha reso omaggio alla memoria di Andrea Maida. Sul grande schermo dell’Auditorium capitolino sono state proiettate numerose diapositive con foto del clarinettista serradifalchese. Foto che lo ritraevano in momenti nei quali, assieme all’orchestra dell’Arma dei carabinieri di cui faceva parte da 34 anni, aveva portato alto il prestigio dell’Arma in concerti in ogni parte del mondo. Andrea Maida è stato ricordato, prima ancora per la sua indiscussa maestria musicale, per la sua grande umanità. Un ricordo commosso quanto solenne scandito dalle note di un concerto che, attraverso il repertorio proposto, ne ha celebrato come meglio non avrebbe potuto la sua memoria di uomo dell’Arma e musicista.