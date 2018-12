SERRADIFALCO. Evitare che potesse essere sospeso il servizio di mensa per anziani, disabili ed indigenti creando gravi disagi a questi soggetti. E’ stata questa la motivazione che ha portato l’amministrazione comunale a destinare un’ulteriore somma di 2 mila euro al fine di assicurare la continuità di un servizio del quale fruiscono le fasce di popolazione più deboli e bisognose. In precedenza, era stata assegnata a tale scopo la somma di 10 mila euro per l’espletamento del servizio sino al 31 dicembre 2018. Tale somma s’era tuttavia rivelata insufficiente, per cui s’era proceduto ad un suo impinguamento di 4 mila euro. Tuttavia, anche gli ulteriori 4 mila euro si sono rivelati insufficienti, per cui l’amministrazione comunale, al fine di assicurare l’acquisto di derrate alimentari varie necessarie per il funzionamento del servizio mensa in favore delle persone anziane, disabili ed indigenti assistiti dal Comune, ha deciso di ricorrere al fondo di riserva con ulteriori 2 mila euro al fine di assicurare il servizio in questione sino al prossimo 31 dicembre. Il tutto per evitare la sospensione del servizio di preparazione e distribuzione di pasti caldi che avrebbe avuto ricadute pesanti su una fascia di popolazione debole e bisognosa. In tal modo, con questi ulteriori 2 mila euro del fondo di riserva sarà assicurata la disponibilità finanziaria sino alla fine dell’anno 2018 assicurando la necessaria continuità a questo servizio.