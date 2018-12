SERRADIFALCO. Vandali in azione all’oratorio “Chiara Luce Badano” di Via Sesta. La notte scorsa ignoti sono penetrati nei locali che ospitano l’oratorio al piano terra del Collegio di Maria e, dopo aver forzato la porta, hanno distrutto tutto quanto gli è capitato a tiro. Pare che chi ha organizzato questa iniziativa si sia disinteressato degli stessi computer e dell’amplificazione che erano nei locali della segreteria dove, per altro, pare ci fosse anche una piccola somma di danaro. Pertanto, gli ignoti hanno fatto solo danni all’oratorio senza rubare nulla. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato don Salvo Randazzo che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi. C’è da dire che in paese la vicenda dell’oratorio danneggiato ha fatto registrare una generale levata di scudi a favore dell’oratorio. Don Salvatore Randazzo s’è detto amareggiato per l’accaduto, ma ha ribadito che proseguirà la sua opera al servizio delle persone bisognose.Solidarietà ha espresso anche il sindaco Leonardo Burgio che s’è detto disponibile a collaborare con lo stesso don Salvatore Randazzo per far riprendere l’oratorio.