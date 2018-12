SERRADIFALCO. E’ nato a Serradifalco il Circolo della Lega con Salvini. La costituzione è avvenuta nella sala dell’Istituto Testasecca a Caltanissetta in presenza del deputato nazionale della Lega on. Alessandro Pagano e del vice ministro dell’interno Stefano Candiani. La presidente del Circolo di Serradifalco sarà Daniela Ferro (nella foto con l’on. Pagano). Quest’ultima s’è dichiarata orgogliosa di poter contribuire alla crescita della Lega a Serradifalco. Soddisfatto il deputato leghista Alessandro Pagano. La neo presidente del Circolo della Lega a Serradifalco ha annunciato che al più presto si attiverà per la costituzione di un Circolo Lega Giovani in modo da supportarli concretamente in un percorso di crescita e formazione.