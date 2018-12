SERRADIFALCO. Dopo il gran successo televisivo ottenuto su Rai 1 con la trasmissione “Prodigi”, per Carlo Mistretta si profila una nuova prestigiosa ribalta. Il 14 dicembre infatti il talentuoso oboista serradifalchese sarà protagonista a Palazzo Montecitorio a Roma del tradizionale Concerto di Natale alla Camera dei Deputati con la “Juniorchestra” di Santa Cecilia. Il tredicenne musicista serradifalchese parteciperà al concerto natalizio che sarà trasmesso in diretta su Rai 2 dalle ore 18,15. Il musicista serradifalchese si esibirà con la Juniorchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Per lui, comunque, si tratta di un ritorno, dal momento che a Montecitorio s’è già esibito lo scorso anno quando l’allora presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini , presso la Sala della Regina a Montecitorio, gli conferì la medaglia della Camera in occasione della Festa Europea della Musica. Sempre a Roma, ma nella giornata odierna, sarà protagonista con la Juniorchestra di Santa Cecilia nell’ambito del concerto “Enel accende la Musica” che si svolgerà sempre a Roma nella sala Santa Cecilia al Parco della Musica.