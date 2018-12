In serie D vince la Sancataldese 3-1 con il Roccella mentre perde fuori casa il Gela 5-1 con la Turris. In particolare, la Sancataldese, dopo essere passata in vantaggio al 2’ con Cosimo Bruno, è stata raggiunta dopo una decina di minuti dalla rete di Faella. Nella ripresa, tuttavia ci hanno pensato prima Ficarrotta e poi Gueye a portare i verde amaranto di Peppe Mascara sul definitivo 3-1. Una vittoria che ha permesso alla squadra verdemaranto di portarsi a quota 18 in classifica a due sole lunghezze dal Gela che, invece, è stato battuto 5-1 dalla forte Turris. Di Vacca, Adessi 2, Longo e Guarracino le reti dei corallini ai quali, nel finale, ha risposto il solo Federico. Per il Gela, comunque, al di la della sconfitta odierno, un momento decisamente no.

Serie D girone I – Risultati 13^ giornata

Acireale- Cd Messina 2-2

Acr Messina – Troina 2-2

Bari-Nocerina 4-0

Cittanovese-Portici 2-1

Locri-Castrovillari 1-2

Marsala-Palmese 0-2

Rotonda- Igea Virtus 1-2

Turris-Gela 5-1

Sancataldese-Roccella 3-1

Classifica

BARI 33

TURRIS 27

MARSALA 22

PALMESE 22

NOCERINA 22

GELA 20

PORTICI 18

SANCATALDESE 18

LOCRI 17

CASTROVILLARI 17

CITTANOVESE 17

TROINA 15

ACIREALE 15

CITTA’ DI MESSINA 13

ROCCELLA 13

ACR MESSINA 9

IGEA VIRTUS 9

ROTONDA 6