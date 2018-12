In Serie D gran vittoria della Sancataldese nel derby siciliano contro il Messina, ma anche gran beffa per il pur generoso Gela costretto a cedere al Castrovillari al 90’. Questa in sintesi il turno odierno nel girone I del campionato di serie D. Al Valentino Mazzola una gran Sancataldese, guidata in panchina da Manuel Milanesio (nella foto) dopo le dimissioni in settimana di Beppe Mascara, ha battuto 1-0 il Messina. La rete della vittoria è stata segnata da Claudio Costanzo (nella foto sotto). Il centrocampista di Marianopoli ha realizzato un gran bel gol che ha permesso alla sua squadra di uscire dalla crisi di risultati e di rilanciarsi in classifica. I verdemaranto, la cui dirigenza ha respinto le dimissioni del ds Aldo Galletti, hanno agganciato in classifica a quota 21 il Gela che, invece, ha perso 0-1 con il Castrovillari. Una sconfitta beffarda, quella maturata per la compagine gelese che ha subito il gol partita al 91’ ad opera di Pandolfi nel contesto di un match nel quale, pure, aveva creato diverse occasioni soprattutto nella ripresa con Sowe e Ragosta. Il Gela resta a quota 21 in classifica, ma certamente la gara odierna è stata una beffa per una squadra che avrebbe avuto bisogno di un risultato utile per riacquistare fiducia dopo i recenti accadimenti che hanno portato anche alla rescissione consensuale del contratto da parte di un giocatore come Alma. (foto pagina facebook Sancataldese Calcio Official).