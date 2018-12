In Seconda categoria nel girone G torna al successo l’Accademia Mazzarinese con una gran vittoria 1-0 contro il Sant’Anna Enna, terza forza del campionato. Finisce in parità invece il confronto tra Marianopoli e Riesi 1-1 con le reti di Patti per i manchesi e pari di Volpe per i riesini di Davide Schittino. Vittoria di prestigio anche per l’Atletico Gorgonia. I deliani hanno abbattuto la seconda forza del campionato, e cioè l’Alessandria della Rocca. Dopo il vantaggio di Marco Graci e il pari ospite, nel finale i deliani hanno piazzato un doppio contropiede prima con Genova e poi con Graci per il 3-1 finale. Infine s’è concluso in parità 1-1 il derby provinciale tra Sommatinese ed Acquaviva con le reti dei granata sommatinesi con Sammarco e pari acquavivese con Caruso. In classifica vola la capolista Atletico Favara con 22 punti, mentre frenano Alessandria della Rocca (18) e Sant’Anna Enna (17). Quarto posto per la Sommatinese con 14 punti, 13 punti per l’Acquaviva, 12 per il Riesi, 10 per il Gorgonia, 8 per l’Accademia Mazzarinese, e 3 per il Marianopoli.