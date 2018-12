Nel girone G di Seconda categoria Acquaviva e Riesi hanno conquistato i derby rispettivamente contro Marianopoli e Atletico Gorgonia. Perdono l’Accademia Mazzarinese e la Sommatinese. Nel dettaglio, l’Acquaviva ha superato il Marianopoli in una sfida nella quale le due squadre hanno espresso un ottimo calcio. Di Scozzaro la rete del successo acquavivese. Il Riesi invece ha piegato in rimonta l’Atletico Gorgonia. Deliani in vantaggio con Marchese, ma rimonta riesina nel secondo tempo con Volpe, Butera e Gliozzo. Sconfitta sonora 4-0 per l’Accademia Mazzarinese sul campo del Muxar, ma anche per la Sommatinese che ha perso in casa 0-1 con il Sant’Anna Enna. In classificala Sommatinese resta quarta con 13 punti, mentre raggiunge la zona play off l’Acquaviva quinta con un punto in meno; al sesto posto c’è il Riesi 2002 con 11 punti, mentre il Gorgonia è ottavo con 7 punti, l’Accademia Mazzarinese nona con 5 punti e il Marianopoli decimo con due punti.