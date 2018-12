SAN CATALDO. Un grandissimo successo, quello che ha riscosso al cine-teatro “Marconi” la 4^ “Giornata dei 18enni Sancataldesi”. Un’esperienza bellissima per i diciottenni sancataldesi che hanno avuto modo, in presenza del sindaco Giampiero Modaffari e dell’assessore Maria Concetta Naro, di vivere un evento all’insegna della festa. La 4^ “Giornata dei 18enni Sancataldesi” è stata organizzata dall’amministrazione comunale, con il contributo della Bcc “Toniolo” e dell’associazione “Donatori di Sangue Ab-Zero”. Grandi protagonisti dell’evento sono stati i giovani sancataldesi che nel 2018 hanno raggiunto la maggiore età. Un evento che è stato splendidamente presentato da Ernesto Trapanese e che ha avuto il merito di rendere i diciottenni protagonisti di una giornata all’insegna non solo di una rinnovata coscienza civile, ma anche di una marcata consapevolezza di entrare nella società del domani con l’impegno di lasciare un segno importante attraverso il loro quotidiano impegno nei campi in cui volgeranno i loro interessi.