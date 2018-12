SAN CATALDO. Sta nascendo il Giardino del Volontariato. Si tratta di una iniziativa resa possibile grazie al gruppo di volontari del progetto Servizi al Volo. Il progetto è finanziato dalla Fondazione con il Sud, attraverso il Bando Volontariato Reti Locali 2015, e risulta composto da una rete di associazioni di San Cataldo e Serradifalco: Tam Tam Onlus, Donatori ABZero, Auser Serradifalco, Associazione Disabili San Cataldo, Valle del Salso e Liceo Artistico Juvara. Il progetto, prevede l’adozione e il recupero di due aree urbane. Dopo il recupero e la restituzione alla collettività della villetta “Livatino” di Serradifalco in sinergia con il Comune, adesso è prevista l’istituzione del Giardino del Volontariato, un angolo a verde che insiste dentro il cortile interno della scuola San Giuseppe. L’area di circa 250 metri quadrati sarà ripulita dai volontari del progetto e dalla ditta “Multiservizi” che fornirà la propria opera gratuitamente. L’azione è stata condivisa con i rappresentanti dei genitori del secondo circolo didattico, allo scopo sia di impegnare i genitori degli alunni a partecipare alla realizzazione di un piccolo giardino con un’area didattica-picnic e un piccolo parco giochi; sia di garantire la sostenibilità e la cura nel tempo dell’area recuperata.

Dopo l’incontro con i rappresentanti dei genitori che hanno accolto molto favorevolmente l’azione proposta, sarà organizzato un incontro anche con gli insegnati, grazie alla sensibilità della dirigente Calogera Duminuco, sempre favorevole alla promozione del volontariato. Diversi, infatti, sono i progetti già realizzati dalla rete di associazione proponenti e il secondo circolo didattico di San Cataldo. Per informazioni su come partecipare come volontario alle iniziative del progetto Servizi al Volo si può consultare la pagina Facebook “Servizio al Volo” oppure scrivere all’indirizzo progettoservizialvolo@gmail.com.