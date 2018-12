SAN CATALDO. Sino al prossimo 13 gennaio sarà possibile visitare la mostra di presepi nella suggestiva cornice della Chiesa Madre di San Cataldo. L’iniziativa “Presepi in mostra” è alla sua seconda edizione ed accoglie presepi non solo dalla Città di San Cataldo ma anche da altri comuni: Enna, Acireale, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Caltanissetta e Mussomeli. Dunque, appuntamento alla Chiesa Madre per ammirare in tutta la loro bellezza presepi di gran pregio e creatività.