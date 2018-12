SAN CATALDO. Come ogni anno la festività dell’Immacolata a San Cataldo ha vissuto momenti alquanto significativi. In primo luogo, la solenne concelebrazione eucaristica dell’8 dicembre in Chiesa Madre, nella solennità dell’Immacolata Concezione, ha aperto il 280° anniversario della Dedicazione (consacrazione) della venerata Chiesa Madre che sarà celebrata il prossimo 9 maggio 2019. Dopo la Santa Messa, in Piazza Madrice, alla presenza delle autorità civili e militari, si è svolto il tradizionale Atto di venerazione all’Immacolata da parte della Città di San Cataldo la cui statua è posta sulla facciata della Chiesa Madre. L’omaggio floreale è stato possibile grazie ai vigili del fuoco che hanno messo a disposizione il carrello elevatore che ha permesso all’arciprete don Biagio Biancheri di deporre la corona nella statua dell’Immacolata (nella foto). Poi in serata l’altrettanto tradizionale processione dell’Immacolata verso il Convento dei Padri Mercedari che, secondo la secolare tradizione voluta dal principe Galletti, sarà custodita con grande amore e devozione dai fedeli sotto la guida dei frati. L’appuntamento è ora per domenica prossima, 16 dicembre, alle ore 18.00 per riportare la Madonna nella sua gloriosa Casa, la Chiesa Madre.