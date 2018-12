SAN CATALDO. Si svolgerà il prossimo martedì 11 dicembre la quarta edizione della Giornata dei 18enni sancataldesi. A renderlo noto è stato il sindaco Giampiero Modaffari e l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Maria Concetta Naro. L’incontro si svolgerà presso il Cine-Teatro “Marconi” con inizio alle ore 9.00. L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale. Sarà una giornata dedicata ai giovani sancataldesi, duecentocinquanta, che nel corso del 2018 compiono la maggiore età. <L’evento – come ha spiegato l’assessore Maria Concetta Naro – presenta una forte connotazione civica in quanto sono in programma iniziative che coinvolgono i nostri giovani in argomenti finalizzati all’acquisizione del concetto di cittadinanza con i diritti e doveri che esso implica>.