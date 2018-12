SAN CATALDO. Questa mattina s’è svolta nel plesso Belvedere, di cui è dirigente scolastica Rossana D’Orsi, la recita natalizia. Un evento che s’è trasformato in una bella opportunità di crescita sociale, con la raccolta dei fondi per Save the Children, organizzazione internazionale indipendente che dal 1919 lotta per migliorare la vita dei bambini in tutto il mondo, e l’adesione al Christmas Jumper Day. Gli intervenuti hanno partecipato alla raccolta fondi comprando uno dei maglioncini simbolo della campagna Save the Children Christmas Jumper Day presso i partner della campagna o nella stessa mattinata presso la scuola facendo una personale donazione alla fine della manifestazione natalizia. C’è da dire che, quanto raccolto, sarà interamente devoluto all’organizzazione stessa. Il Christmas Jumper Day è una giornata in cui è possibile promuovere un Natale solidale con pochi ma essenziali gesti.