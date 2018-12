SAN CATALDO. E’ in programma giovedì 6 dicembre una conferenza stampa per iniziativa di valorizzazione del sito archeologico di Vassallaggi. La conferenza stampa prenderà il via alle ore 18:30 nella sala Borsellino del palazzo municipale. Si tratta – come ha spiegato l’amministrazione comunale, di uno studio non distruttivo, tra l’altro anche con utilizzo di droni a termocamera, che avrà l’obiettivo di ricercare, nel sottosuolo attualmente ricoperto da coltre terrigena, tracce di antropizzazione. Si tratta dunque di uno studio propedeutico per una successiva campagna di scavi che sarà condotta da università siciliane.