SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse relativa ai “Mercati contadini” per la vendita diretta dei prodotti della “Filiera Corta” e del “Km zero”. In precedenza l’amministrazione comunale ha istituito i mercati contadini riservati ai produttori agricoli per la vendita diretta dei prodotti agro alimentari. Le tre aree in cui sono stati previsti sono piazza Falcone – Borsellino, parcheggio di Via Babbaurra e parcheggio di Largo Santa Fara. Le istanze vanno inviate entro il prossimo 31 dicembre sulla base di quanto previsto nell’avviso che è stato pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Suap del Comune.