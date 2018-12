SAN CATALDO. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Giampiero Modaffari, ha avviato l’iter per il dissesto finanziario dell’ente comunale sancataldese predisponendo il relativo documento che sarà sottoposto prima all’esame del collegio dei revisori dei conti e poi al consiglio comunale. Dunque sembra essersi decisamente aggravata la crisi al Comune di San Cataldo. Che i conti comunali non versassero in buone condizioni lo si era capito già lo scorso anno quando, nel 2017, la Giunta aveva approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Sembrava che, in questo modo, fosse stato possibile fermare l’emorragia dei conti comunali, ma così, evidentemente, non è stato. Il Comune, infatti, non ha potuto predisporre il bilancio di previsione 2018. La situazione, a quel punto, s’è fatta difficile al punto da portare ora la Giunta comunale a predisporre il documento per il dissesto finanziario. Nel momento in cui i revisori dei conti avranno fornito il loro parere al documento della Giunta, lo stesso sarà portato all’esame del consiglio comunale e solo allora per il Comune sarà dichiarato il dissesto finanziario.