SAN CATALDO. S’è svolto in due pomeriggi, il 3 e il 5 dicembre nella Società Cesare Battisti, di cui è presidente Luigi Nocera, un Seminario di Studi sul tema “Caratteristica del Vero Amico, Vari aspetti dell’amicizia: amicizia donna-uomo, amicizia sui social, amicizia a scuola”. Il seminario è stato intitolato in ricordo di Eugenio Diliberto. Nel corso della prima serata del 3 dicembre sono intervenuti: Salvatore Barone – teologo ; Carmelina Calì – animatrice “Coralli di Maria”; Maria Carletta – suora; Valerio Cimino – governatore entrante del Distretto Rotary Sicilia e Malta; Claudio Costanzo – giornalista; Marianna Guttilla –imprenditrice; Aida La Placa – docente; Salvatore Mistretta – imprenditore; Salvatore Nocera – artista; Chiara Scarantino – studente; Simona Torregrossa – commercialista;12. Sara Vicari – docente. Nel corso della seconda serata, invece, sono intervenuti Carla Alessi – studente; Michele Bonfanti agente di commercio; Mariella Buono – scrittrice; Michele Butera – poliziotto; Paola Carrubba – studente; Federico Carrubba – tecnico; Marina Castiglione – docente università degli studi di Palermo; Rita Cinardi – giornalista; Enza Curatolo – prof.; Atika El Jabbar – docente; Lorenzo Emma – grafico; Chiara Gattuso – studente giurisprudenza ; Fabio Messina – Infermiere;. Stella Nocera – studente. La serata conclusiva è prevista per venerdì 14 dicembre alle ore 18,30 con la Festa dell’Amicizia che sarà organizzata da Luigi Nocera – Sonia Sollami – Francesco Bellanca – Eleonora Di Bella – Emilio Diliberto – Enza Vullo – Marika Genco Russo – Maria Concetta Naro.