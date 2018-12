Nel girone A del campionato di Promozione, niente da fare per il Vallelunga che ha perso con un secco 4-1 finale contro la Folgore. La squadra di Angelo Vedda, nonostante una partita giocata con la consueta grinta, nulla ha potuto contro una squadra di casa meglio organizzata che ha ottimizzato al meglio le occasioni avute. La tripletta di Armato e la rete di Carovana hanno firmato il poker trapanese. Il Vallelunga ha replicato con la sola rete di Hader. Per la squadra di Angelo Vedda seconda sconfitta consecutiva e settima stagionale in un campionato nel quale ha fin qui totalizzato 18 punti.