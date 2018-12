Nel girone A del campionato di Promozione, gran bella affermazione per il Vallelunga di Angelo Vedda che ha battuto 2-0 l’Albatros Lercara. Un successo, quello dei vallelunghesi, maturato grazie alla rete di Ignazio Maglio e al raddoppio ad opera di Salvatore Spoto. Un uno – due micidiale che non ha lasciato scampo alla compagine palermitana che è stata superata in classifica di un punto dal Vallelunga che s’è portato a quota 21 avendo ottenuto 7 vittorie ed altrettante sconfitte in questa stagione di campionato.

PROMOZIONE GIRONE A – 14^ Giornata

Don Bosco Partinico – Cinque Torri Trapani 0-3

Football Club Gattopardo – Monreale 0-2

Kamarat – Salemi 1930 1-1

Libertas 2010 – Olimpica Akragas 1-3

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Don Carlo Misilmeri 1-0

Vallelunga – Albatros Fair Play 2-0

Villabate – Balestrate 0-0

Vis Borgo Nuovo – Casteltermini 0-3

Classifica

Salemi 1930 32

Oratorio S. Ciro e Giorgio 32

Don Carlo Misilmeri 29

Monreale 29

Casteltermini 26

Olimpica Akragas 23^

Vallelunga 21

Albatros Fair Play 20

Cinque Torri Trapani 19

Don Bosco Partinico 18

Balestrate 15

Villabate 14^

Football Club Gattopardo 13

Libertas 2010 13

Kamarat 12

Vis Borgo Nuovo 3

^Un punto di penalizzazione