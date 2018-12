In Promozione nel girone A il Vallelunga ha perso 4-1 fuori casa al Ribolla contro il Don Carlo Misilmeri. Un match che, pure, a cinque minuti dalla fine era ancora fermo sull’1-1. I vallelunghesi erano andati a segno ancora con l’ottimo Spoto. Poi, tuttavia, nei minuti finali, l’imprevedibile sconfitta a seguito di un gol del 2-1 in sospetto fuorigioco. Un episodio che, secondo i vallelunghesi avrebbe dovuto portare all’annullamento della segnatura. L’arbitro tuttavia ha indicato il centrocampo e questo ha creato non poco nervosismo nelle fila della squadra ospite che nel finale ha perso la testa incassando altri due gol in una gara che ha confermato per il Vallelunga la tendenza o alla vittoria o alla sconfitta dal momento che la squadra di Angelo Vedda finora in campionato non ha mai pareggiato una sola volta. Il Vallelunga resta pertanto fermo a quota 21 in classifica dopo 15 giornate nelle quali ha totalizzato 7 vittorie e 8 sconfitte.