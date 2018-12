Nel girone B di Prima categoria, risorge il Real Suttano (nella foto) che ha battuto 2-1 in casa il Real Campofelice. Un match che ha visto l’orgoglio dei resuttanesi prevalere con i gol di Villanti e Tumminaro. Il Real Suttano è ancora ultimo in classifica ma è risalito a quota 7, a due punti dal Real Trabia e a 4 dal terzetto formato da Castellana, Real Campofelice e Roccapalumba. Nel girone G, invece, solo pari per la Master Pro San Cataldo rimontata dall’Agira fuori casa. Una Master Pro che, pure, era passata in vantaggio con Pastorello raddoppiando con l’ottimo attaccante sancataldese. Poi la doppia rimonta dei padroni di casa e il 2-2 finale che ha fatto si che i sancataldesi perdessero il primo posto a favore dell’Armerina che ha battuto 2-0 il Cusn con doppietta di Alessandro. Il Cusn continua ad essere ultimo in classifica con 2 punti anche se a Piazza Armerina ha giocato una buona gara. Ha perso anche la Nissa che ha inanellato la sua quinta sconfitta consecutiva. La squadra di Fabrizio Ponticello è stata piegata da due calci di rigore dall’Empedoclina in un match nel quale è stata anche sfortunata avendo colto due traverse e un palo. In classifica Nissa terzultima ed in piena zona play out.