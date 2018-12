In Prima categoria nel girone G è andato alla Master Pro San Cataldo il derby del Tomaselli contro la Nissa Fc. A risolverlo è stato un bel gol di Pilato poi espulso. La Master Pro, con la vittoria nel derby nisseno ha confermato il proprio primato in classifica, mentre la Nissa è rimasta ferma a quota 9. Nello stesso girone, da segnalare anche la sconfitta del Cusn Caltanissetta 3-2 sul campo dell’Atletico Aragona. I nisseni erano passati in vantaggio con D’Alma per poi raddoppiare con Timo. Tuttavia, la squadra di casa, che giocava a Raffadali, ha rimontato i nisseni riuscendo ad imporsi 3-2 ed acuendo non poco la crisi di un Cusn che ha fin qui ottenuto un solo punto e che è ultimo in classifica. Infine, nel girone B continua la crisi del Real Suttano che ha perso 0-3 con il Città di Castellana in gol con Lo Re (doppietta) e Piazza. Il Real Suttano resta ultimo in classifica con 4 punti.