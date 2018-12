CATANIA – Ubriaco mette a rischio la vita della figlia disabile di nove anni. E’ accaduto a Palagonia, in provincia di Catania, dove i carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini, bloccando l’azione sconsiderata di un 51enne. L’uomo, il giorno precedente, aveva prelevato la figlia dalla casa della nonna materna dove la bambina vive e viene accudita. La piccola da qualche anno e’ ridotta sulla sedia a rotelle a causa di una ischemia. Il 51enne si e’ ubriacato e in piena notte ha svegliato la bimba facendola salire su una macchina giocattolo per poi spingerla in strada, lungo via Palermo, con il rischio di farla travolgere dalle auto in transito, facendola comunque urtare contro diverse vetture in sosta e contro la serranda di un garage. Grazie all’intervento di un carabiniere libero dal servizio, che proprio percorrendo quella strada in auto si e’ accorto di quanto stava accadendo, la bambina, rimasta illesa per miracolo, e’ stata tratta in salvo e riaffidata alle cure della nonna. Il padre, condotto in caserma, e’ stato denunciato per maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.