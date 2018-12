CALTANISSETTA – La Nissa Rugby, giovedì 20 dicembre, ha riunito l’itera società (staff tecnico e giocatori) per la consueta cena di Natale che si è svolta presso il ristorante Garden di Pergusa. Un gioioso raggruppamento di allenatori, giocatori (della prima squadra maschile e delle Cerbere, team femminile) e membri storici della franchigia nissena che hanno condiviso una serata “libera” da impegni sportivi e piena di diletto. Dopo l’iniziale ed augurale discorso del presidente Giuseppe Lo Celso che ha sottolineato il “forte” vincolo aggregativo e di valori che caratterizza questa maglia e questa società, elemento distintivo dei dieci anni del sodalizio che ricorrono in questa stagione, ha ringraziato i presenti per l’impegno profuso, per i risultati ottenuti e per il futuro.

Il clima festoso è stato arricchito dai numerosi brindisi con rima baciata che hanno sottolineato l’intera cena. Durante la distribuzione delle maglie ricordo a tutti i partecipanti, oltre 50, momento caratterizzante è stata la consegna della maglia numero 8 (che adornerà la club house del “M. Tomaselli” di Caltanissetta) allo storico capitano Salvo Carbone, non più giocatore della squadra ma che ha la Nissa Rugby nel cuore.

Andrea Lo Celso, direttore sportivo, ha sottolineato: “E’ tra coloro che ha creato la famiglia Nissa Rugby e rimane parte integrante di questa società. A settembre ho consegnato le maglie ai giocatori, con l’annessa responsabilità di indossarla. Una l’abbiamo lasciata per Salvo Carbone, capitano di sempre della squadra: è stato il primo, ha dato tanto ed ancora oggi ci rappresenta”.

Salvo Carbone ha ringraziato la società: “A me dispiace non poter giocare più per problemi lavorativi e ancor più mi dispiace lasciare tanti amici con i quali ci siamo tanto divertiti negli ultimi anni. Grazie!”.