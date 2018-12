L’Accademia Dragon Gym di Caltanissetta conclude positivamente una stagione brillante, conseguendo confortanti risultati all’evento KappaoMania svoltosi il 22 dicembre a Giarratana.

Matteo Lo Cascio vince dopo la squalifica del suo avversario. Match spigoloso che il nisseno aveva ben gestito anche con alcune combinazione molto esplosive; il combattimento si era disputato con le regole di K1 light. Ulteriore gradino nella crescita costante che sta segnando l’ascesa di Lo Cascio.

Il sedicenne Angelo Iacona, al suo quarto incontro a contatto pieno, si è disimpegnato egregiamente in un incontro spettacolare: tre riprese al centro del ring, con una variante di pugni e calci e che lo hanno reso imprevedibile; purtroppo per lui, i giudici hanno assegnato la vittoria al suo avversario.

Calogero Palmeri ha così commentato le prestazioni dei due atleti: “Sono fiero dei miei ragazzi, hanno veramente dimostrato continui miglioramenti sotto tutti i profili, atletico, tecnico e psicologico. Il 2019 sarà ricco di novità, ci saranno degli appuntamenti importanti per tutti i nostri agonisti. Tra gli obiettivi conquistarsi un posto nelle squadre nazionali delle proprie categorie e discipline MUAY THAI, K1, KICK BOXING, per cominciare a fare esperienze in campo nazionale ed internazionale”.