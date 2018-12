CALTANISSETTA – Domenica 23 Dicembre si sono svolti a Caltanissetta gli esami Federali di Karate Kyokushinkai per il passaggio di cinture colorate dei soci sezione karate kyokushinkai della società nissena asd Samurai Dojo affiliata Ikko 87, Csen e in Giappone alla World So Kyokushinkai kan.

Sezione dedicata ai bambini e bambine a partire dai 4 anni d’età. In occasione dell’ultimo allenamento pre natalizio è stato organizzato l’esame per il passaggio di grado dei piccoli Samurai .

Al termine dell’evento il Presidente Maestro Torregrossa, innanzi ai genitori e alla commissione tecnica composta da Deborah Gervasi, Carla Labbate, Ferdinando Lombardo, Marcello Grosso ed Antonio Ficarra, ha proceduto alla consegna delle medaglie ricordo per tutti i 72 partecipanti in attesa dei diplomi e cinture federali che giungeranno a gennaio dalla Ikko 87 affiliata in Giappone alla World So Kyokushin per il meritato impegno e per la crescita individuale ottenuta dai giovanissimi debuttanti.

Il vivaio del settore giovanile “asd Samurai Dojo “ è un centro di reclutamento-promozione e formazione dell’attività sportiva giovanile, iscritto allo Csen e registrato al Coni, con il compito e il fine dell’educazione dei giovani atleti non solo al perfezionamento delle capacità tecnico-sportive, ma anche al loro progresso umano e sociale, attraverso l’elevazione dei valori di lealtà e rispetto alla base dei principi dello sport, privilegiando, soprattutto per i primi anni l’aspetto ludico ed educativo in un percorso da Veri Samurai .

L’insegnamento, fonda i suoi cardini nei principi culturali delle discipline Orientali, includendo oltre alla pratica, anche gli approfondimenti della filosofia, dello studio della lingua, della scrittura e della cultura Giapponese. La scuola è Ufficialmente riconosciuta in Giappone oramai centro in Europa della diffusione dell’Arte dei Samurai . Gli insegnamenti della scuola, accuratamente preparati dal Maestro Torregrossa Alfonso , permettono di diffondere l’educazione alle discipline Orientali a tutte le fasce di età senza limitazioni di sesso.

Elenco dei soci che hanno sostenuto lodevolmente l’esame in Karate Kyokushinkai :

CARDINALE SOPHIA, SCALZO DANIELE, BELLANTE PIETRO ,MIRTA CUCCIA,VALENTI MARCO ,RIGGI MATTEO PIO ,ARMONE ALESSIO ,RIZZO SIMONE,LACAGNINA SIMONE,CURATOLO CLAUDIO SCONTRINO FRANCESCO ,SALVATORE LENTINI PIO ,GIANNOTTA FRANCESCO PAOLO,CAMPISI SUEHELL,FARRUGGIA GIACOMO ,SILVIA SPAGNOLO,RIGANO SOFIA ,BASILE MARTA MESSINA ANDREA,GABRIELE CASSARO ,SABATINO GIUSEPPE,PROFETA ALESSIA ,SARDO ANDREA GIAMMUSSO THYAGO,MILAZZO ALESSIA ,BELLOMO RICCARDO, DANIELE TORREGROSSA ,GIUSEPPE GIAMBRA, ANGELO PIETRO CARDELLA ,BONANNO GABRIELE ,TOMMASO MARROCCO LAMENDOLA MATTIA ,MICCICHE’ GIOVANNI ,MAROTTA GIOVANNI BARBERI SALVATORE,GANGI MATTIA,ALESSIO CATALANO,SAMUELE SEDDIO,FALZONE STEFANO PERNACI MATTIA,NICOLETTIA CAROLA ,CRISAFI LEONARDO,BAUDO GIUSEPPE, SERGIO SCAVONE,LACAGNINA JACOBO,CAPUTO EDOARDO, TORREGROSSA MATTIA ,ROBERTA AMICO ,ANDREA GRAFFEO ,GAIA BELLOMO ,RICOTTA DANIELE ,VALERIO VIVIANO, GIOVANNI PURPERO ,BONIFACIO ANTONIO,MUSCO DAVIDE ,MUSCO EMMANUEL V,TORREGROSSA SIMONE ,SAMUELE LAMENDOLA,SABBIA GIUSEPPE ,TORRGROSSA EMANUELE,