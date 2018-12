CALTANISSETTA – Respinge le accuse di rivelazione di segreti delle indagini l’ex Gip di Palermo Fabrizio Anfuso, oggi in Corte d’appello, uno dei magistrati del capoluogo siciliano sotto inchiesta a Caltanissetta per il no – ritenuto pilotato – al fallimento del Palermo Calcio. Oggi Anfuso e’ stato interrogato dal Gip Antonia Leone e ha negato di avere rivelato al collega Giuseppe Sidoti (sospeso per un anno con l’ipotesi di corruzione, abuso d’ufficio e rivelazione di segreti) notizie riservate sulla richiesta di arresto, a lui stesso presentata, nei confronti dell’ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. Si sarebbe trattato cioe’ di colloqui tra colleghi che trattavano la stessa materia, dato che Sidoti era stato il giudice delegato del fallimento della societa’ rosanero. Il Gip Leone adesso decidera’ se applicare o meno la misura interdittiva chiesta per Anfuso dal pm Claudia Pasciuti. Sotto inchiesta pure l’ex presidente del club calcistico, Giovanni Giammarva, anche lui sospeso per un anno, come Sidoti, dall’esercizio della professione di commercialista.