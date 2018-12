Si è concluso, nei giorni scorsi, con una visita d’istruzione presso l’Università degli studi di Palermo, il progetto “Visita d’Istruzione a Palermo: tra innovazione e tradizione”, svolto nelle classi quinte A-B-C di scuola primaria dell’Istituto comprensivo Don L. Milani, diretto da Luigia M. E. Perricone.

Le finalità del progetto sono state quelle di sviluppare la capacità di decodificare l’ambiente

circostante nei sui molteplici aspetti: culturale, storico-artistico e tecnologico, di acquisire la

conoscenza dell’energia e delle tematiche inerenti al risparmio energetico (fonti energetiche

rinnovabili e non rinnovabili) e di riconoscere il valore della sostenibilità ambientale.

Gli alunni, accompagnati dalle insegnanti di classe, dopo aver svolto e approfondito le varie

tematiche in classe, si sono recati presso la facoltà di Ingegneria Elettrica dell’Università di Palermo, dove sono stati accolti dall’ingegnere Ignazio Manduca che ha organizzato l’incontro con il Professore Valerio Lo Brano, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare.

I piccoli studenti sono stati ricevuti in un’aula universitaria dove il Professore Valerio Lo Brano ha tenuto una lezione sull’energia rinnovabile del sole e, nello specifico, sui pannelli fotovoltaici e sull’impianto a Concentrazione Solare “ Dish Stirling “ unico in Europa. Gli alunni hanno imparato che il concentratore solare si basa sullo sfruttamento delle radiazioni solari , al fine di convertire la luce del sole in energia elettrica e calore in modo simile ad un pannello solare senza generare combustione o produrre polveri e fumi. Attualmente l’impianto solare termodinamico a riflettore parabolico circolare, oltre che fornire energia elettrica per 40 famiglie, contribuisce al fabbisogno energetico dell’Università di Palermo e, in futuro, sarà utilizzato anche per successivi progetti di ricerca. Durante la lezione, i bambini sono stati attenti e interessati pronti a intervenire in maniera opportuna, grazie all’approccio semplice e accattivante del Professore Lo Brano.

A conclusione della lezione i bambini hanno potuto vedere da vicino l’impianto a concentrazione solare e il suo funzionamento guidati dagli ingegneri Chiaruzzi, Manduca e dallo stesso Professore Lo Brano. La giornata si è conclusa con una passeggiata guidata al centro storico, dove gli alunni hanno potuto ammirarei beni artistici e monumentali della città. Un particolare ringraziamento va a Manduca, che grazie al suo interessamento, ha contribuito in maniera fattiva alla realizzazione del progetto che ha suggellato la sinergia tra le varie agenzie educative: famiglia, scuola e Università.