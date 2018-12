GELA – Sono in corso ulteriori lavori di ammodernamento degli impianti di sollevamento fognari più importanti della città di Gela. Si tratta nello specifico dell’impianto di sollevamento delle acque reflue di via dell’Acropoli a Gela e del sollevamento fognario che si trova sul lungomare denominato “La Conchiglia”. Gli interventi, interamente sostenuti con risorse del Gestore, prevedono un investimento complessivo per i due impianti di circa 800 mila euro.

Nell’impianto di sollevamento “Acropoli” si stanno effettuando degli interventi per il completamento delle opere relative sia all’ambito edile che elettrico, in aggiunta a quelli effettuati nel 2016 sempre con fondi privati del Gestore, per un valore complessivo di circa 200 mila euro, necessari per il potenziamento dello stesso.

L’impianto di sollevamento “La Conchiglia” è stato dotato di un gruppo elettrogeno fisso e sono in corso i lavori per l’adeguamento dell’impianto elettrico.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, prosegue dunque lungo il percorso di riassetto, manutenzione e miglioramento delle infrastrutture al fine di rendere un servizio che sia sempre più adeguato e rispondente alle esigenze dell’utenza. (Foto di repertorio)