Non basta un volenteroso e caparbio Palermo per avere la meglio sulla capolista Pro Nissa che si è imposta al Tocha Stadium per 3 a 1, nel recupero della 7^ giornata giocato giovedì 20 dicembre. Nonostante l’iniziale svantaggio, locali in rete con Mineo,. i leader del girone A del campionato di serie C1 di futsal, sono stati abili nel recuperare il risultato e conquistare il bottino pieno. Nisseni vicini alla rete in più di un’occasione con Lo Bongiorno, Marino (che assieme al portiere Di Proietto in campo dal primo minuto per l’assenza di Avanzato, sono risultati i migliori in campo), Borges, De Agostini e La Malfa. Squadre al riposo con il palermo avanti. Nella ripresa i nisseni aumentano il forcing: al 3’ arriva la rete del capocannoniere del torneo Borges, che spalle alla porta riesce a liberarsi per il tiro mettendo alle spalle del portiere. Subiscono il colpo i padroni di casa che si innervosiscono . Un minuto dopo azione fotocopia di Borges ma stavolta non centra il bersaglio. Al 7’ ci prova Lo Bongiorno ma la conclusione a giro indirizzata all’incrocio dei pali viene neutralizzata da un’ottimo intervento del portiere. Pro Nissa sempre più padrona del campo con i palermitani che arretrano il baricentro. E al 17’ arriva il meritato vantaggio con De Agostino, conclusione chirurgica che si insacca alle spalle dell’estremo difensore rosanero. Al 29’ a chiudere la partita ci pensa ancora una volta Borges sugli sviluppi di un contropiede tre contro due. Il brasiliano da due passi non sbaglia e scrive la parola fine sul match. Gara sostanzialmente correte ben condotta dal duo arbitrale. La Pro Nissa a punteggio pieno si trova a +9 dalla seconda. Ma non è tempo di festeggiare perché sabato c’è ancora un’altro scoglio da superare,prima della sosta natalizia,che si chiama Marsala.