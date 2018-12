CALTANISSETTA – Dopo la sosta forzata di una settimana, il recupero della sfida contro il Palermo calcio a 5 è stata posticipata al 20 dicembre, in casa Pro Nissa si lavora sodo per preparare la sfida di Coppa Italia di martedì 11 dicembre. I ragazzi di mister Goulart, che in campionato vantano 5 punti di vantaggio sul Monreale che è stato bloccato sul pari a Partinico, preparano la gara esterna valevole per la 2 fase del girone di coppa contro un’altra corazzata dell’altro girone del campionato di serie C1, la Gear Sport Piazza Armerina. Contesa per nulla facile che i nisseni dovranno affrontare con la giusta concentrazione per ottenere un risultato positivo, necessario per spianare la strada al passaggio del turno successivo di Coppa. Sicuro il “ritorno” di La Malfa che si aggiunge ai già recuperati Lo Bongiorno e Marino reduci da qualche problema fisico. Tutti abili arruolati e tante soluzioni di gioco per provare a scardinare la compatta difesa dei padroni di casa.. La gara che si giocherà alle ore 20.30 sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della squadra nissena del presidente Savio Ferreri.