La Pro Nissa supera con un perentorio 5 a 2 in trasferta la Gear Sport Piazza Armerina ed ipoteca l’acceso alla final four di Coppa Italia che si disputerà dal 3 al 4 gennaio prossimo a Caltanissetta. Non è stato semplice per i ragazzi di mister Goulart, che dominano il girone A di C1, che hanno trovato di fronte una squadra ben organizzata e tecnicamente valida che merita ampiamente il primato in classifica nel girone B del campionato di serie C1.

È stata una gara agonisticamente accesa tra due formazioni che non si sono risparmiate facendo divertire il pubblico presente in tribuna, con oltre 50 sostenitori giunti da Caltanissetta e tutta la dirigenza nissena al gran completo.

Pro Nissa “sorpresa” dalla veemente partenza dei padroni di casa che mettono a segno due reti. Dopo il duplice svantaggio i nisseni ritrovano equilibrio ed iniziano a tessere le trame della risalita. Pazienza, compattezza e sagacia tattica hanno consentito alla squadra del presidente Savio Ferreri di ribaltare l’esito della contesa. Le marcature della vittoria sono state siglate da Mosca (doppietta), De Agostini, Colore e dal capocannoniere Borges. Pro Nissa che non riesce nemmeno a godere di questo prestigioso risultato perchè è già tempo di pensare al campionato: sabato a Caltanissetta, al PalaMilan, arriva il Partinicaudace.