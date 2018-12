DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha inteso dare il proprio benvenuto al nuovo Prefetto di Caltanissetta la dott.ssa Cosima Di Stani. <Desidero esprimerLe – ha detto il sindaco deliano – a nome mio, dell’Am­ministrazione comuna­le e dei cittadini di Delia i più cordi­ali e calorosi saluti di benvenuto. A Lei, in quanto ra­ppresentante del Gov­erno nella nostra pr­ovincia, guardiamo con rinnovata speran­za per continuare un percorso di dialogo istituzionale in grado di garantire la sicurezza e la leg­alità nel nostro ter­ritorio. Da parte nostra, Le assicuriamo, fin da ora, la nostra piena e leale collabora­zione nell’interesse dei cittadini, certi che Lei, Signora Prefetta, saprà svol­gere il suo importan­te ruolo con il mass­imo impegno e compe­tenza professionale. Le formulo pertanto i migliori auguri di buon lavoro e le mie più vive felicit­azioni per il suo pr­estigioso incarico. Con l’espressione della mia più sincera stima>.