CALTANISSETTA – Martedì 18 dicembre si svolgerà la cerimonia di premiazione a società sportive, atleti, tecnici e dirigenti della provincia, segnalati dalle federazioni sportive, enti di promozione sportiva e dalle discipline associate della provincia di Caltanissetta che si sono distinti nel corso della stagione sportiva 2018, appena conclusa.

Questi i premiati: Giovanni Marco Lanzalaco (ACI), Calogero Rivituso (FCI), Patrizia Cataldo (FIBA), Lorenza Blandi (FIDAL), Rocco Lo Nigro e Veronica Seminara (FIDS), La Pol. Nuova Pro Nissa (FIGC), l’ASD Handball (FIGC), Paride Giusti (FIP), Piero Mammana (FIPAV), Luigi Pilato (FIPE), la Cerbere Rugby (FIR), Gloria Caruso (FIS), Marta Maddiona (FIT), Salvatore Larecchiuta (FITARCO), Salvatore Domicoli (FITET), Giuseppe Liardo (FIV), Stefano Vizzini (FITAV), Elisa Guarneri (CSAIN), Enea Pizzardi (FIJLKAM), Rocco Romano (CSEN), Sara Monelli (FITW) e Antonino Zagarini (FIPSAS).

Nel corso della cerimonia di premiazione il Delegato Provinciale CONI Giorgio Giordano (nella foto), consegnerà le benemerenze assegnate dal CONI nazionale ed in particolare la Stella di bronzo al Merito Sportivo assegnate a Teresa Rita Ippolito (UITS) e Calogero Terrana (FIP), la medaglia d’argento al Valore Atletico assegnata al Campione europeo 2017 di sollevamenti pesi Kg. 56 Mirco Scarantino (FIPE), le Palme di bronzo a Francesco Paolo Anselmo (FIP) e Maurizio Sardo (FIPE) e la Stella di bronzo per Società all’ASD Invicta 93cento.

Come consuetudine il presidente del Panathlon Club di Caltanissetta Marcello Tornatore

consegnerà il premio Fair Play per l’anno 2018 che ha assegnato a Michele Torquato allenatore del Mussomeli nella stagione sportiva 2017/2018.

La manifestazione avrà inizio alle ore 17,30 e si terrà presso la sala convegni del CONI Point di Caltanissetta in Via Don Minzoni, 231/A.