CALTANISSETTA – Si è svolto presso la Camera di Commercio di Caltanissetta il seminario “La Fatturazione Elettronica”. L’incontro è stato realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta, l’Ordine degli Architetti PPC di Caltanissetta e l’Agenzia delle Entrate.

“Conoscere le normative e le prassi fiscali è un obbligo per aziende, professionisti e consulenti. Tutti i cittadini, però, devono avere la contezza di quanto avviene attorno a loro ed è per questo che apriamo i nostri seminari a tutti coloro i quali desiderino essere o rimanere aggiornati sul tema” ha introdotto la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura.

“Questo incontro rientra all’interno del progetto <<Punto Impresa Digitale>> avviato dalla Camera di Commercio per supportare le imprese nel traghettamento verso la quarta rivoluzione industriale – ha ribadito il Segretario Generale Guido Barcellona -. Procedure quali tutela della privacy e sicurezza dei dati possono essere garantite con maggiore certezza grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali. Una competenza che tornerà utile durante la compilazione e trasmissione della fattura elettronica. La Camera di Commercio, che da tempo utilizza questa procedura, è pronta a supportare le aziende e veicolare la propria esperienza anche all’esterno”.

“Abbiamo apprezzato molto che a questo incontro siano state invitate anche le scuole – ha sottolineato il referente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili Michele Savoia -. Dal 1 gennaio 2019, infatti, professionisti e aziende comunicheranno soltanto attraverso questa modalità e tutti devono comprendere cosa sia la Fattura Elettronica.

“La semplificazione delle procedure burocratiche è sempre ben accetta sia dai cittadini sia dai professionisti – ha commentato il Presidente dell’Ordine degli Architetti Paolo Lo Iacono -. Questo consente di poter svolgere il proprio mestiere con maggiore consapevolezza”.

La Fatturazione elettronica, già in vigore dal 2014 per le imprese che operano con le Pubbliche Amministrazioni, è un sistema che consentirà di abbattere l’evasione fiscale e semplificherà le procedure di comunicazioni tra venditori, acquirenti e Agenzia delle Entrate.

Durante gli interventi tecnici è stata focalizzata la roadmap di tutto il servizio. Tra questi punti si è parlato anche di termini di emissione, diritti e doveri dei privati, problematiche da risolvere in questa fase transitoria, contenuti obbligatori della fattura, modalità do accesso ai sistemi informatici, gestione delle deleghe, consultazione e assistenza agli utenti e riduzione dello scarto delle fatture.

Il commercialista Giuseppe Lacagnina ha indicato criticità e opportunità di questo nuovo strumento attraverso un’analisi di tutto il panorama normativo fino a questo momento già prodotto.

“Come tutte le riforme anche la Fattura Elettronica può portare, all’inizio, un po’ di timore – ha commentato il Direttore dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta Giuseppe Calabrò -. Chiarire i dubbi, però, consente di comprendere meglio l’importanza di questa rivoluzione fiscale. I sevizi che eroga la nostra Agenzia sono messi a disposizione gratuitamente agli utenti per supportare la predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. In un’era digitale come quella che stiamo vivendo è fondamentale avere un accreditamento su portali istituzionali e poter consultare o aggiornare la propria posizione fiscale. Questi sistemi elaborati, attraverso modalità intuitive e di facile compilazione, consentiranno di far traghettare con serenità ciascun utente verso il nuovo percorso operativo previsto dalla legge”.

“La fatturazione elettronica, attraverso i servizi messi a disposizione da Infocamere, consente non solo l’emissione e la trasmissione delle fatture nel solo formato digitale ma anche la conservazione delle stesse nei tempi previsti dalla legge. Il sistema della Camere di Commercio interagisce con gli altri sistemi operativi esistenti nelle Pubbliche Amministrazioni – ha concluso la Consulente Infocamere Maddalena Venezia -. Quello che offriamo agli imprenditori è un sistema gratuito e funzionale soprattutto per le PMI e, dunque, aderente al tessuto imprenditoriale italiano”.