CALTAGIRONE – Domenica 30 Dicembre 2018 alle ore 10:30 presso Borgo Ventimiglia a Caltagirone, l’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” inaugurerà nella Comunità Terapeutica “L’Oasi” il Campetto di Calcio a 5.

Un momento importante che vedrà lo Sport e gli ospiti delle Comunità al centro di questa giornata.

Dopo la cerimonia di apertura che vedrà i saluti di don Vincenzo Sorce, Fondatore dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”, e i saluti istituzionali, scenderanno in campo le squadre “L’Oasi” e “Terra Promessa”, che per 90 minuti daranno spettacolo in questo “derby” amichevole tra le Comunità dell’Associazione.

Un evento all’insegna dello sport, del rispetto, della condivisione e della voglia di crescere e “mettersi in gioco” che ha da sempre contraddistinto la realtà dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”.