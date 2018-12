CAMPOFRANCO. Ottenuto il finanziamento per smaltire l’amianto. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino campofranchese ha sottolineato che <Continua l’attenzione e l’impegno verso l’ambiente e tutto ciò che gli ruota intorno. Campofranco è stato uno dei 16 paesi della Sicilia che hanno “intercettato” la possibilità che la Protezione Civile Regionale dava ai comuni con la presentazione dei Piani Comunali Amianto. Al di là del finanziamento ottenuto, particolare soddisfazione sta nel leggere Campofranco al primo posto di questa particolare “classifica” che consente al nostro comune di ottenere la somma di € 20.000,00 sui duecentomila complessivi stanziati>. Il sindaco ha ringraziato per il prezioso lavoro svolto dall’area ambientale comunale guidata dall’ing. Salvatore Di Giuseppe. Le modalità di intervento – come ha spiegato – vedranno in primo luogo lo smaltimento di amianto di “proprietà” comunale senza dimenticare ovviamente quello dei privati andando a riprendere e rivedere una graduatoria di interventi chiesti dai cittadini già presente in Comune