CALTANISSETTA – In prossimità del Santo Natale, proprio per dare agli anziani presenti solidarietà, e passare un po’ di tempo assieme a loro, si è voluta visitare la “Casa per Anziani Fondazione Mazzone”

Infatti il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Caltanissetta, in collaborazione con l’Anteas, ha voluto dedicare un bellissimo momento di solidarietà, verso gli anziani ospiti della Casa Albergo per Anziani della Fondazione “Carlo Mazzone” di Caltanissetta.

Così come deliberato dal Direttivo Provinciale del Consolato, prosegue il programma per il 2018 di: “Un Sorriso ai Bambini ed agli Anziani” organizzato dal Coordinamento Femminile del Consolato, con la collaborazione dell’Anteas di Caltanissetta.

I Maestri del Lavoro sono stati rappresentati dal Console Aldo Vizzini, dal Responsabile Regionale Pubbliche Relazioni Francesco Cagnina, dal Segretario Michele Gallo, dai MDL Giovanni Lo Vetere, Salvatore Mastrosimone e Maria Teresa Richiusa nonché segretaria della stessa Casa di Riposo Mazzone.

L’Anteas era rappresentata dalla vice responsabile Margherita Porsio e dai componenti Lina Simone, Giovanna Cembalo e Angelo Ajera.

E’ stato un evento veramente toccante a carico di molti significati, passare qualche ora assieme agli anziani ospiti della Fondazione dell’Hotel Mazzone, i quali già avvisati dagli operatori aspettavano con gioia questo momento.

Infatti dopo i saluti di rito, si è subito passati ad allietare la serata grazie ai Maestri del Lavoro Salvatore Mastrosimone e Giovanni Lo Vetere, che hanno suonato e cantato assieme, molti brani anni sessanta, adatti agli ospiti della struttura.

Gli anziani hanno ascoltato della buona musica e ballato per buona parte della serata, rimanendo veramente soddisfatti.

Poi è seguito anche un rinfresco agli anziani, sempre offerto dai Maestri del Lavoro.

Con questo piccolo gesto in favore di questi anziani, il Consolato autotassandosi, dimostra la sua grande sensibilità e vicinanza, verso di loro.

Oggi la Fondazione Carlo Mazzone, rappresenta per Caltanissetta un importante servizio socio-assistenziale per gli anziani bisognevoli di assistenza. Un elogio infatti va ai responsabili della struttura: il direttore padre Gaetano Canalella, la segretaria Maria Teresa Richiusa, ed a tutti gli altri operatori che ogni giorno si prodigano per farla funzionare al meglio.

Il Console Aldo Vizzini ed il Responsabile delle Pubbliche Relazioni Francesco Cagnina, hanno fatto anche sapere che dopo la pausa natalizia, il Consolato sarà ancora impegnato in tante altre attività che coinvolgeranno sia le altre case di riposo, che le Scuole della Provincia di Caltanissetta.