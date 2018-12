CALTANISSETTA – In occasione delle imminenti festività natalizie, la Pro Loco di Caltanissetta, nel solco della convenzione siglata tra l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) e Fondazione Telethon, aderisce alla raccolta fondi promossa da quest’ultima, denominata #presente e finalizzata al finanziamento della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare o ancora sconosciute. Anche a Caltanissetta, come in tante altre località del nostro Paese, i volontari delle Pro Loco si occuperanno della vendita di prodotti dolciari a base di cioccolato, che avverrà nei giorni 15-16 dicembre e 22 dicembre. Presso il nostro Infopoint sito in Corso Umberto I, n. 138 con un contributo minimo di € 5 sarà possibile acquistare una confezione di cuoricini di cioccolato, mentre con una donazione minima di € 12 si potranno scegliere i cuori di cioccolato in una di queste golose varietà: fondente o con granella di biscotto. Naturalmente sarà possibile sostenere l’iniziativa anche con una donazione libera: rispondi anche tu all’appello in favore della ricerca sulle malattie genetiche rare!

Per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare il sito http://www.telethon.it/content/rispondi-presente-allappello.