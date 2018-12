Si tratta di Davide Chiarenza, Gaetano Bugiada e Paolo Presti. Tutti e tre provenienti dai ruoli della Polizia di Stato e già in servizio presso la Questura di Caltanissetta, nei mesi scorsi hanno svolto un periodo formativo presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma superando le prove d’esame per l’accesso al ruolo direttivo della Polizia di Stato. Il primo va a dirigere la sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale del Capoluogo, il secondo è assegnato all’Ufficio Immigrazione e il terzo al Commissariato di P.S. di Niscemi.

Il Commissario Davide Chiarenza (nella foto a centro), 53 anni, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1992 presso l’Università degli studi di Palermo; nel 2004, presso la medesima Università, ha conseguito un master in polizia giudiziaria e nel 2015, presso la scuola di specializzazione post laurea della Gestalt di Siracusa, ha conseguito un master in comunicazione e competenze territoriali. Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, in Polizia dal 1987, ha prestato servizio presso la Polizia Stradale di Enna, presso la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta, dove per 22 anni è stato responsabile dell’Ufficio Minori, e da ultimo alla Divisione Polizia Amministrativa.

Il Commissario Gaetano Bugiada (a sinistra nella foto), 56 anni, ha conseguito la laurea in Scienze Giuridiche nel 2007 presso l’Università degli studi di Cassino; nel 2010, presso la medesima università, ha conseguito un master in Filosofia del Diritto e nel 2013 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi Pegaso di Napoli. In Polizia dal 1990, ha prestato servizio alla Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta e da ultimo presso l’Ufficio Immigrazione della Questura.

Il Commissario Paolo Presti (a destra nella foto), 53 anni, ha conseguito la laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione nel 2009 presso l’Università degli Studi di Torino; nel 2014 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Niccolò Cusano di Roma. In Polizia dal 1985, ha prestato servizio presso la Questura e la Criminalpol di Palermo e presso il Commissariato di P.S. di Niscemi.

Tutti e tre i Commissari, nel corso dell’anno 2018, hanno superato un corso di Alta Formazione in scienze della sicurezza per commissari della Polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Polizia in convenzione con l’Università “La Sapienza” di Roma.