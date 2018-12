CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta rende noto che in seguito all’avvio degli interventi di messa in sicurezza di alcune sezioni di loculi comunali del cimitero Angeli di Caltanissetta, l’amministrazione ha deciso di chiudere temporaneamente l’accesso alle auto. Quest’ultimo era consentito nei giorni di lunedì e giovedì dall’ingresso principale del cimitero con uscita dall’ultimo cancello su via Castello di Pietrarossa. Si tratta di uno stop temporaneo in concomitanza con i lavori di puntellamento e messa in sicurezza di alcune aree comunali del cimitero, in particolare le sezioni 267, 288bis, 289bis e 290bis, il cui completamento è previsto in dieci giorni (sette lavorativi, ndr.)

Oltre all’autobus del trasporto pubblico locale potranno accedere soltanto le auto munite di pass disabili.