CALTANISSETTA – Hanno i mesi contati gli edifici pericolanti sparsi fra gli antichi rioni della città. Il Comune ha stanziato quasi 200 mila euro per demolizione totali o parziali (nel gergo tecnico messa in sicurezza) di edifici fatiscenti e pericolanti. Gli stabili ricadono tutti in centro storico, fra i rioni Provvidenza e Saccara dove il degrado avanza inesorabile creando situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità.

Nel tempo il Comune prima di avviare le procedure per le demolizioni ha invitato i proprietari a rimettere in sesto gli stabili cadenti ma quasi tutti sono risultati nullatenenti per potere affrontare spese non indifferenti. Il primo edificio a venire giù sarà quello di via Alaimo dichiarato pericolante già dal 2016 ; da allora il tratto antistante il fabbricato è stato interdetto al traffico. Le operazioni inizieranno entro il mese di dicembre. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)