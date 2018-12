CALTANISSETTA – Si è tenuta giovedì 13 dicembre l’assemblea della Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori dell’A.S.P. di Caltanissetta che ha portato alla elezione di tutti gli organi statutari.

La riunione ha visto presenti 24 dei 30 delegati ed ha portato prima alla elezione della Presidente Piera Giamporcaro e del Vice Presidente Antonino Guagenti scelti tra le file delle due organizzazioni sindacali più votate alle recenti elezioni per il rinnovo della RSU, rispettivamente UIL e CISL.

Oltre ai rappresentanti di UIL e CISL hanno contribuito alla elezione avvenuta con elezione palese e maggioranza qualificata anche i componenti di CGIL ed FSI-USAE.

La RSU si è immediatamente messa al lavoro nominando il componente RSU all’interno del comitato paritetico, un nuovo e fondamentale organismo previsto nel nuovo e travagliato contratto della sanità in vigore dal 28 maggio di quest’anno, è stato eletto Salvatore Di Natale rappresentante della FSI-USAE.

A seguire stati individuati, all’interno della RSU i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nello specifico T. Grasso e G. Spanalatte per la Cgil, R. Baglio e G. Incarbone per la Cisl, G. Buttice’ e G. Di Fede per la Uil, S. Ballacchino e P. Balsamo per la Fsi- USAE, G. Fiorino e L. Scupolito per la Fials, N. Cirafici e A. Maira per il Nursind .

I lavori indipendentemente dalle differenti posizioni degli schieramenti iniziali, sono proseguiti senza contrasti, auspicando per il futuro, così come richiesto dai neo eletti Giamporcaro e Guagenti per un clima di proficua collaborazione per il bene di tutti i lavoratori dell’A.S.P. di Caltanissetta che la RSU rappresenta.