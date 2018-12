CALTANISSETTA – Prevedibile, inevitabile: era una scommessa, purtroppo negativa, dall’esito scontato. Preceduto da molte segnalazioni sui media e polemiche sui social, ecco verificarsi il primo incidente a pochi giorni dall’inaugurazione della nuova, molto discussa e contestata, rotatoria in via Gaetano Costa. Una carambola che ha coinvolto più veicoli, fortunatamente senza feriti gravi anche se alcuni hanno dovuto ricorso alle cure dei sanitari.

Tra i più attenti nella previsione di probabili incidenti era stato il consigliere comunale di Caltanissetta Protagonista, Salvatore Petrantoni, che aveva segnalato le criticità dell’anomala rotatoria: “Sorvolando sulla segnaletica verticale posta a circa cento metri dall’intersezione ( il segnale di pericolo era più opportuno posizionarlo a 150mt come il CdS di norma suggerisce nei casi di possibili pericoli alla circolazione), quello che appare sconcertante è la segnaletica orizzontale che si presenta sulla corsia di sinistra in entrambe le carreggiate, una freccia di obbligo di svolta a destra e non “ FRECCE DI RIENTRO” così come invece era opportuno e necessario inserire vista l’evidente pericolosità del restringimento causato per le dimensioni della struttura della rotatoria.

Altro errore marchiano ma di facile correzione è il posizionamento della segnaletica verticale dentro la corona della rotatoria.

La stessa, funge da ostacolo, come dovrebbero sapere gli addetti ai lavori e chi conosce e fa rispettare il codice della strada, e per questo DEVE essere corredata dal segnale passaggio obbligatorio a destra e cioè Art. 122. – Segnali di obbligo generico (art. 39 C.s. – figura II.82/B).

E non come erroneamente sono state posizionati frecce di direzione obbligatoria!

In ultimo, sempre sull’intersezione si notano due evidenti segnali che dovrebbero indicare la pericolosità dello spartitraffico in cemento armato, ma con il solito errore grossolano e cioè, l’utilizzo dei segnali (passaggi consentiti a destra e a sinistra fig.II.83); insomma vista la compilation di errori spero proprio che i cittadini nisseni non incappino in contravvenzioni o peggio in possibili incidenti stradali”.

Adesso tutti attendono un segnale di vita da parte dell’Amministrazione.