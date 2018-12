CALTANISSETTA – Lunedì 26 novembre il Polo Civico ha accolto con piacere il notaio Andrea Bartoli e gli amici di Movimenta. Il fondatore, assieme alla moglie Florinda Saieva, di Farm Cultural Park ha raccontato innanzitutto la straordinaria esperienza della trasformazione dei Sette cortili di Favara, il piccolo miracolo di una straordinaria comunità che da otto anni scommette sulla sua rinascita. Poi ha spiegato le ragioni per le quali ha scelto di impegnarsi in ambito politico con Movimenta.

Numerose le affinità tra i due movimenti, Movimenta e Polo Civico: la esperienza del volontariato e dell’associazionismo, l’entusiasmo di chi sa di avere scelto di nuotare controcorrente, di chi ha deciso che è venuta l’ora di smetterla con le lamentele dal comodo divano e che è il momento giusto per metterci la faccia.

Fitto il confronto, articolato e arricchito da tanti interventi. Si è parlato di ambiente, di città a misura d’uomo, del problema dell’emigrazione dei giovani siciliani (si calcola un esodo di 20.000 giovani ogni anno), di cultura e bellezza, di lavoro, di strade e ponti, di bambini ed educazione, di attenzione per chi è indietro e va preso per mano.

Infine si è concordato di continuare a confrontarsi per costruire a quattro mani una carta valoriale comune, nella ferma convinzione che il civismo vero, quello non di facciata in assetto pre-elettorale, sia l’unica vera alternativa politica alla deriva dei partiti, inadeguati ed incapaci di affrontare i problemi reali delle nostre città e delle nostre comunità.

Il Polo Civico e Andrea Bartoli di Movimenta