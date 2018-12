CALTANISSETTA – Intensa notte di lavoro per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per due volte, a Caltanissetta, per domare le fiamme che hanno danneggiato due veicoli.

Il primo intervento, poco prima delle due di notte, è stato effettuato in via Padre Pio da Petralcina: il principio di incendio si è sviluppato in una Toyota Yaris di proprietà di una donna di 30 anni.

Dopo poco più di 30 minuti, altro intervento ma, questa volta, in via Amico Valenti: lingue di fuoco dalla Stilo di un 52enne che hanno danneggiato anche una 600 parcheggiata nelle vicinanze.