CALTANISSETTA – Si lavora di gran lena in casa Nissa Rugby per ultimare i dettagli logistici ed organizzativi di “Natale in Meta”, manifestazione in programma domenica 16 dicembre a Caltanissetta, presso lo stadio “M. Tomaselli”, dalle ore 11 alle 13. La società presieduta da Giuseppe Lo Celso, che quest’anno festeggia i 10 anni di attività, prosegue nella sua opera di diffusione della disciplina della palla ovale e dei valori ad essa collegati.

“Natale in Meta” è un invito a tutti i nisseni per una mattinata all’insegna dello sport: bimbi, adulti, giovani e meno giovani, tutti insieme per giocare e condividere la gioia del terzo tempo, in pieno spirito rugbistico e natalizio.

Nell’occasione, alle ore 12, sarà presentato il calendario 2019 realizzato dall’Associazione Italiana Persone Down in collaborazione con Nissa Rugby.

Daniele D’Aquila, presidente dell’AIPD Caltanissetta, sottolinea: “Come succede ogni volta che la squadra della Nissa Rugby ci invita a partecipare